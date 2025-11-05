Javlis (JAVLIS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00133477$ 0.00133477 $ 0.00133477 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.31% Prijswijziging (1D) -3.13% Prijswijziging (7D) -17.17% Prijswijziging (7D) -17.17%

Javlis (JAVLIS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er JAVLIS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JAVLIS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00133477, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JAVLIS met +0.31% veranderd in het afgelopen uur, -3.13% in de afgelopen 24 uur en -17.17% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Javlis (JAVLIS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 410.10K$ 410.10K $ 410.10K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 410.10K$ 410.10K $ 410.10K Circulerende voorraad 904.63M 904.63M 904.63M Totale voorraad 904,628,573.0100439 904,628,573.0100439 904,628,573.0100439

De huidige marktkapitalisatie van Javlis is $ 410.10K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JAVLIS is 904.63M, met een totale voorraad van 904628573.0100439. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 410.10K.