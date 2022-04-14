Jatevo (JTVO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Jatevo (JTVO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Jatevo (JTVO) Informatie JATEVO (Jatayu Vortex) is a decentralized AI cloud platform offering ultra-fast inference for large language models (LLMs) like DeepSeek and Llama 4, running on high-performance hardware including NVIDIA GB200, SN40L RDU, and Cerebras WSE-3. Its core innovation is the Jatevo Chainlets, a RAG-based multi-agent system for enterprise-scale intelligent document processing. $JTVO serves as the native utility token, used to access compute resources, LLM inference, and related services within the platform. Inspired by the mythical Jatayu, JATEVO aims to provide scalable, secure, and efficient decentralized AI infrastructure. Officiële website: https://jatevo.ai/ Whitepaper: https://jatevo.ai/jtvo

Jatevo (JTVO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Jatevo (JTVO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 511.30K $ 511.30K $ 511.30K Totale voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Circulerende voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 511.30K $ 511.30K $ 511.30K Hoogste ooit: $ 0.00583512 $ 0.00583512 $ 0.00583512 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00051132 $ 0.00051132 $ 0.00051132 Meer informatie over Jatevo (JTVO) prijs

Jatevo (JTVO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Jatevo (JTVO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JTVO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JTVO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JTVO begrijpt, kun je de live prijs van JTVO token verkennen!

