De live jAsset jUSD prijs vandaag is 0.972996 USD. Volg realtime JUSD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de JUSD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over JUSD

JUSD Prijsinformatie

Wat is JUSD

JUSD officiële website

JUSD tokenomie

JUSD Prijsvoorspelling

jAsset jUSD logo

jAsset jUSD Prijs (JUSD)

Niet genoteerd

1 JUSD naar USD live prijs:

$0.972996
$0.972996
-0.20%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
jAsset jUSD (JUSD) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:21:33 (UTC+8)

jAsset jUSD (JUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.956557
$ 0.956557
24u laag
$ 1.017
$ 1.017
24u hoog

$ 0.956557
$ 0.956557

$ 1.017
$ 1.017

$ 1.062
$ 1.062

$ 0.35345
$ 0.35345

+0.26%

-0.22%

-0.92%

-0.92%

jAsset jUSD (JUSD) real-time prijs is $0.972996. De afgelopen 24 uur werd er JUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.956557 en een hoogtepunt van $ 1.017, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JUSD hoogste prijs aller tijden is $ 1.062, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.35345 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JUSD met +0.26% veranderd in het afgelopen uur, -0.22% in de afgelopen 24 uur en -0.92% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

jAsset jUSD (JUSD) Marktinformatie

$ 675.77K
$ 675.77K

--
--

$ 675.77K
$ 675.77K

694.53K
694.53K

694,526.6189992494
694,526.6189992494

De huidige marktkapitalisatie van jAsset jUSD is $ 675.77K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JUSD is 694.53K, met een totale voorraad van 694526.6189992494. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 675.77K.

jAsset jUSD (JUSD) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van jAsset jUSD naar USD $ -0.0021739218770269.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van jAsset jUSD naar USD $ -0.0071425690.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van jAsset jUSD naar USD $ -0.0254380074.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van jAsset jUSD naar USD $ -0.0044803070598661.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0021739218770269-0.22%
30 dagen$ -0.0071425690-0.73%
60 dagen$ -0.0254380074-2.61%
90 dagen$ -0.0044803070598661-0.45%

Wat is jAsset jUSD (JUSD)?

jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

jAsset jUSD (JUSD) hulpbron

Officiële website

jAsset jUSD Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal jAsset jUSD (JUSD) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je jAsset jUSD (JUSD) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor jAsset jUSD te bekijken.

Bekijk nu de jAsset jUSD prijsvoorspelling !

JUSD naar lokale valuta's

jAsset jUSD (JUSD) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van jAsset jUSD (JUSD) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van JUSD token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over jAsset jUSD (JUSD)

Hoeveel is jAsset jUSD (JUSD) vandaag waard?
De live JUSD prijs in USD is 0.972996 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige JUSD naar USD prijs?
De huidige prijs van JUSD naar USD is $ 0.972996. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van jAsset jUSD?
De marktkapitalisatie van JUSD is $ 675.77K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van JUSD?
De circulerende voorraad van JUSD is 694.53K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van JUSD?
JUSD bereikte een ATH-prijs van 1.062 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van JUSD?
JUSD zag een ATL-prijs van 0.35345 USD.
Wat is het handelsvolume van JUSD?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van JUSD is -- USD.
Zal JUSD dit jaar hoger gaan?
JUSD kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de JUSD prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:21:33 (UTC+8)

jAsset jUSD (JUSD) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

