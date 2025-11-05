jAsset jUSD Prijs (JUSD)
jAsset jUSD (JUSD) real-time prijs is $0.972996. De afgelopen 24 uur werd er JUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.956557 en een hoogtepunt van $ 1.017, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JUSD hoogste prijs aller tijden is $ 1.062, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.35345 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JUSD met +0.26% veranderd in het afgelopen uur, -0.22% in de afgelopen 24 uur en -0.92% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van jAsset jUSD is $ 675.77K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JUSD is 694.53K, met een totale voorraad van 694526.6189992494. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 675.77K.
Vandaag is de prijswijziging van jAsset jUSD naar USD $ -0.0021739218770269.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van jAsset jUSD naar USD $ -0.0071425690.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van jAsset jUSD naar USD $ -0.0254380074.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van jAsset jUSD naar USD $ -0.0044803070598661.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ -0.0021739218770269
|-0.22%
|30 dagen
|$ -0.0071425690
|-0.73%
|60 dagen
|$ -0.0254380074
|-2.61%
|90 dagen
|$ -0.0044803070598661
|-0.45%
jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.
