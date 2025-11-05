jAsset jUSD (JUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.956557 $ 0.956557 $ 0.956557 24u laag $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 24u hoog 24u laag $ 0.956557$ 0.956557 $ 0.956557 24u hoog $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Hoogste prijs ooit $ 1.062$ 1.062 $ 1.062 Laagste prijs $ 0.35345$ 0.35345 $ 0.35345 Prijswijziging (1u) +0.26% Prijswijziging (1D) -0.22% Prijswijziging (7D) -0.92% Prijswijziging (7D) -0.92%

jAsset jUSD (JUSD) real-time prijs is $0.972996. De afgelopen 24 uur werd er JUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.956557 en een hoogtepunt van $ 1.017, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JUSD hoogste prijs aller tijden is $ 1.062, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.35345 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JUSD met +0.26% veranderd in het afgelopen uur, -0.22% in de afgelopen 24 uur en -0.92% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

jAsset jUSD (JUSD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 675.77K$ 675.77K $ 675.77K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 675.77K$ 675.77K $ 675.77K Circulerende voorraad 694.53K 694.53K 694.53K Totale voorraad 694,526.6189992494 694,526.6189992494 694,526.6189992494

De huidige marktkapitalisatie van jAsset jUSD is $ 675.77K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JUSD is 694.53K, met een totale voorraad van 694526.6189992494. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 675.77K.