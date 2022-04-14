Jason Derulo (JASON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Jason Derulo (JASON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Jason Derulo (JASON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Jason Derulo (JASON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 103.43K $ 103.43K $ 103.43K Totale voorraad: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Circulerende voorraad: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 103.43K $ 103.43K $ 103.43K Hoogste ooit: $ 0.03535784 $ 0.03535784 $ 0.03535784 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00010344 $ 0.00010344 $ 0.00010344 Meer informatie over Jason Derulo (JASON) prijs

Jason Derulo (JASON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Jason Derulo (JASON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JASON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JASON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JASON begrijpt, kun je de live prijs van JASON token verkennen!

Prijsvoorspelling van JASON Wil je weten waar je JASON naartoe gaat? Onze JASON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JASON token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!