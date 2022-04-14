Jarvis AI (JARVIS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Jarvis AI (JARVIS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Jarvis AI (JARVIS) Informatie is a cutting-edge solution that empowers traders to create and deploy custom AI agents—all wrapped in a prompt-based interface for truly autonomous trading. From advanced chart pattern detection to real-time social sentiment checks and streamlined DeFi liquidity management, it delivers a tailored, no-code experience that puts every aspect of crypto trading at your fingertips. ● Core Offering: A custom AI agent builder where users simply type natural-language commands—e.g., "Buy SOL if a Head & Shoulders pattern forms and social sentiment is over 70%." The platform handles the rest. ● Key Differentiator: Fully autonomous execution across both trading strategies and liquidity positions, seamlessly responding to market signals Officiële website: https://jarvis.fun/ Whitepaper: https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/jarvis.fun/whitepaper.pdf

Jarvis AI (JARVIS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Jarvis AI (JARVIS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.96K $ 12.96K $ 12.96K Totale voorraad: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Circulerende voorraad: $ 969.70M $ 969.70M $ 969.70M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.36K $ 13.36K $ 13.36K Hoogste ooit: $ 0.00264783 $ 0.00264783 $ 0.00264783 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Jarvis AI (JARVIS) prijs

Jarvis AI (JARVIS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Jarvis AI (JARVIS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JARVIS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JARVIS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JARVIS begrijpt, kun je de live prijs van JARVIS token verkennen!

