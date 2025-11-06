Japanese Pygmy Hippo (UTA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -15.59%

Japanese Pygmy Hippo (UTA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er UTA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UTA hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UTA met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -15.59% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Japanese Pygmy Hippo (UTA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.59K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.59K Circulerende voorraad 420.69B Totale voorraad 420,690,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Japanese Pygmy Hippo is $ 6.59K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UTA is 420.69B, met een totale voorraad van 420690000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.59K.