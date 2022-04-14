Janro The Rat (JANRO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Janro The Rat (JANRO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Janro The Rat (JANRO) Informatie JANRO is the ultimate memecoin, created purely to celebrate the internet's favorite dancing rat, Janro. With no utility, no roadmap, and no purpose other than to spread joy, JANRO thrives on the universal appeal of its namesake: a hilarious rat with infinite dance moves who has captivated the world with his quirky energy. Janro's viral fame comes from his ability to groove to any genre, whether it's upbeat EDM, classic salsa, or even the most obscure internet remixes. Similarly, Janro embraces the chaotic and unpredictable energy of the meme culture that Janro represents. It's a coin that doesn't take itself seriously but is powered by the collective enthusiasm of a community that loves to laugh, share, and dance along with the internet's latest star. Janro doesn't promise groundbreaking technology or lofty goals—it's simply a celebration of the absurd, the entertaining, and the viral. It's a token for those who want to be part of a movement that's about nothing more than fun and laughter. If you love Janro's moves, share his memes, or just enjoy the idea of owning a coin named after a dancing rat, Janro is for you. No gimmicks, no promises—just pure, unadulterated meme magic. Officiële website: https://www.janro.dance/ Koop nu JANRO!

Janro The Rat (JANRO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Janro The Rat (JANRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 56.80K $ 56.80K $ 56.80K Totale voorraad: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Circulerende voorraad: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 56.80K $ 56.80K $ 56.80K Hoogste ooit: $ 0.00664208 $ 0.00664208 $ 0.00664208 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Janro The Rat (JANRO) prijs

Janro The Rat (JANRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Janro The Rat (JANRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JANRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JANRO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JANRO begrijpt, kun je de live prijs van JANRO token verkennen!

Prijsvoorspelling van JANRO Wil je weten waar je JANRO naartoe gaat? Onze JANRO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JANRO token!

