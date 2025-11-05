Janitor (JANITOR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.01646713$ 0.01646713 $ 0.01646713 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.04% Prijswijziging (1D) -5.88% Prijswijziging (7D) -38.44% Prijswijziging (7D) -38.44%

Janitor (JANITOR) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er JANITOR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JANITOR hoogste prijs aller tijden is $ 0.01646713, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JANITOR met -0.04% veranderd in het afgelopen uur, -5.88% in de afgelopen 24 uur en -38.44% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Janitor (JANITOR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 425.96K$ 425.96K $ 425.96K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 473.28K$ 473.28K $ 473.28K Circulerende voorraad 900.00M 900.00M 900.00M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Janitor is $ 425.96K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JANITOR is 900.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 473.28K.