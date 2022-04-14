janitooor ($JANI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in janitooor ($JANI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

janitooor ($JANI) Informatie We are the Berachain meme, inspired by one of its biggest founders, Jani. With Jani as our biggest supporter and holder, our goal is to bring fun and excitement to the ecosystem. We aim to inject energy, creativity, and a strong sense of community, making Berachain a more dynamic, engaging, and vibrant space for everyone involved. Let’s grow and enjoy the journey together! we look forward to your requesrt We are the Berachain meme, inspired by one of its biggest founders, Jani. With Jani as our biggest supporter and holder, our goal is to bring fun and excitement to the ecosystem. We aim to inject energy, creativity, and a strong sense of community, making Berachain a more dynamic, engaging, and vibrant space for everyone involved. Let’s grow and enjoy the journey together! we look forward to your requesrt Officiële website: https://janitooor.xyz Koop nu $JANI!

janitooor ($JANI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor janitooor ($JANI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.57K $ 11.57K $ 11.57K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.57K $ 11.57K $ 11.57K Hoogste ooit: $ 0.00241303 $ 0.00241303 $ 0.00241303 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over janitooor ($JANI) prijs

janitooor ($JANI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van janitooor ($JANI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $JANI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $JANI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $JANI begrijpt, kun je de live prijs van $JANI token verkennen!

Prijsvoorspelling van $JANI Wil je weten waar je $JANI naartoe gaat? Onze $JANI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $JANI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!