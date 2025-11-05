Jakpot Games (JAKPOT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00003555 $ 0.00003555 $ 0.00003555 24u laag $ 0.00003947 $ 0.00003947 $ 0.00003947 24u hoog 24u laag $ 0.00003555$ 0.00003555 $ 0.00003555 24u hoog $ 0.00003947$ 0.00003947 $ 0.00003947 Hoogste prijs ooit $ 0.00464997$ 0.00464997 $ 0.00464997 Laagste prijs $ 0.00003555$ 0.00003555 $ 0.00003555 Prijswijziging (1u) -0.02% Prijswijziging (1D) -0.92% Prijswijziging (7D) -40.96% Prijswijziging (7D) -40.96%

Jakpot Games (JAKPOT) real-time prijs is $0.00003909. De afgelopen 24 uur werd er JAKPOT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00003555 en een hoogtepunt van $ 0.00003947, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JAKPOT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00464997, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00003555 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JAKPOT met -0.02% veranderd in het afgelopen uur, -0.92% in de afgelopen 24 uur en -40.96% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Jakpot Games (JAKPOT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 38.58K$ 38.58K $ 38.58K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 38.58K$ 38.58K $ 38.58K Circulerende voorraad 987.02M 987.02M 987.02M Totale voorraad 987,016,259.005798 987,016,259.005798 987,016,259.005798

De huidige marktkapitalisatie van Jakpot Games is $ 38.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JAKPOT is 987.02M, met een totale voorraad van 987016259.005798. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 38.58K.