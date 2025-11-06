Jake (JAKE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00002696$ 0.00002696 $ 0.00002696 Laagste prijs $ 0.00000619$ 0.00000619 $ 0.00000619 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -11.26% Prijswijziging (7D) -11.26%

Jake (JAKE) real-time prijs is $0.00000622. De afgelopen 24 uur werd er JAKE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JAKE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00002696, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000619 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JAKE met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -11.26% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Jake (JAKE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Circulerende voorraad 999.33M 999.33M 999.33M Totale voorraad 999,331,855.112463 999,331,855.112463 999,331,855.112463

De huidige marktkapitalisatie van Jake is $ 6.21K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JAKE is 999.33M, met een totale voorraad van 999331855.112463. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.21K.