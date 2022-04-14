jacky ($JACKY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in jacky ($JACKY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

jacky ($JACKY) Informatie The cutest cat on Solana! Fair Moonshot launch, LP burnt, REAL community. Get ready for the next BIG Solana meme😼 The cutest cat on Solana! Fair Moonshot launch, LP burnt, REAL community. Get ready for the next BIG Solana meme😼 Officiële website: https://jackysol.com Koop nu $JACKY!

jacky ($JACKY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor jacky ($JACKY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 80.57K $ 80.57K $ 80.57K Totale voorraad: $ 772.99M $ 772.99M $ 772.99M Circulerende voorraad: $ 772.99M $ 772.99M $ 772.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 80.57K $ 80.57K $ 80.57K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00010423 $ 0.00010423 $ 0.00010423 Meer informatie over jacky ($JACKY) prijs

jacky ($JACKY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van jacky ($JACKY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $JACKY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $JACKY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $JACKY begrijpt, kun je de live prijs van $JACKY token verkennen!

Prijsvoorspelling van $JACKY Wil je weten waar je $JACKY naartoe gaat? Onze $JACKY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $JACKY token!

