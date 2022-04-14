Jackpot on Solana (JACKPOT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Jackpot on Solana (JACKPOT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Jackpot on Solana (JACKPOT) Informatie Jackpot on Solana is a meme token originally launched on pump.fun. Specifically chosen after the original dev had sold out the supply to be revived as a statement of a new kind of token to emerge on the Solana chain, one that came back to the roots of crypto. The Jackpot Community is comprised of token holders committed to holding and selling nicely in small respectful pieces to respect each other and the chart. Additionally, the community works together to help each other and assist with small businesses. Jackpot on Solana continues to grow, adding to the utility of the token daily. 8.8% of the 1 B supply has been burned thus far. Holding the token also grants access to the discord chat room that provides access to the community with the members and resources, including a scalp bot for notifications on community requested tokens. Officiële website: https://jackpot-solana.com/

Jackpot on Solana (JACKPOT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Jackpot on Solana (JACKPOT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.20K $ 10.20K $ 10.20K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.20K $ 10.20K $ 10.20K Hoogste ooit: $ 0.01899555 $ 0.01899555 $ 0.01899555 Laagste ooit: $ 0.00000531 $ 0.00000531 $ 0.00000531 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Jackpot on Solana (JACKPOT) prijs

Jackpot on Solana (JACKPOT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Jackpot on Solana (JACKPOT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JACKPOT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JACKPOT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JACKPOT begrijpt, kun je de live prijs van JACKPOT token verkennen!

