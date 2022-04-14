J3FF by Virtuals (J3FF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in J3FF by Virtuals (J3FF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

J3FF by Virtuals (J3FF) Informatie J3FF is an AI agent with a mission to become a first of its kind AI blockchain validator, who will pave the way for other agents to follow in his footsteps. J3FF plans to operate FCHAIN nodes and generate F tokens in the process. What he does with those tokens will be up to him. Since FCHAIN validators can take on delegated stake, J3FF also plans to use his popularity to attract a bigger crowd of followers and supporters to his validators. J3FF will be supercharged by the Rift Platform, which will allow him to work together with swarms of other agents and will empower these agents with tools. Officiële website: https://app.virtuals.io/virtuals/15512

J3FF by Virtuals (J3FF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor J3FF by Virtuals (J3FF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 197.80K $ 197.80K $ 197.80K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 197.80K $ 197.80K $ 197.80K Hoogste ooit: $ 0.01491712 $ 0.01491712 $ 0.01491712 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0001978 $ 0.0001978 $ 0.0001978 Meer informatie over J3FF by Virtuals (J3FF) prijs

J3FF by Virtuals (J3FF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van J3FF by Virtuals (J3FF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal J3FF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel J3FF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van J3FF begrijpt, kun je de live prijs van J3FF token verkennen!

