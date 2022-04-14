IXO (IXO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in IXO (IXO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

IXO (IXO) Informatie IXO is the layer-1 token of the Internet of Impacts of inter-connected networks, powered by IXO Protocol blockchains, that provides foundational infrastructure for the Spatial Web. These networks enable dynamic digital twin domains of people, organisations, physical infrastructure, financial capital, AI and data to be more intelligently coordinated, financed, verified, governed, and informed, with the mission of generating sustainable social, environmental, economic, and climate Impacts, at an Internet-scale. Solutions are already being deployed through this Spatial Web in domains such as clean energy transition, disease prevention, youth employment, education, autonomous AI, and supply-chain optimisation. Officiële website: https://www.ixo.world/ Whitepaper: https://www.ixo.world/white-paper

IXO (IXO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor IXO (IXO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 640.55K $ 640.55K $ 640.55K Totale voorraad: $ 126.27M $ 126.27M $ 126.27M Circulerende voorraad: $ 86.64M $ 86.64M $ 86.64M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 933.54K $ 933.54K $ 933.54K Hoogste ooit: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Laagste ooit: $ 0.00336803 $ 0.00336803 $ 0.00336803 Huidige prijs: $ 0.00738887 $ 0.00738887 $ 0.00738887 Meer informatie over IXO (IXO) prijs

IXO (IXO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van IXO (IXO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IXO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IXO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IXO begrijpt, kun je de live prijs van IXO token verkennen!

