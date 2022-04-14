ivault (IVT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ivault (IVT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ivault (IVT) Informatie The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points. Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today's inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary "stuff". Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions. Officiële website: https://ivault.io Whitepaper: https://whitepaper.ivault.io

ivault (IVT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ivault (IVT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.91M $ 3.91M $ 3.91M Totale voorraad: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Circulerende voorraad: $ 162.89M $ 162.89M $ 162.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.80M $ 28.80M $ 28.80M Hoogste ooit: $ 0.063788 $ 0.063788 $ 0.063788 Laagste ooit: $ 0.01185343 $ 0.01185343 $ 0.01185343 Huidige prijs: $ 0.02399942 $ 0.02399942 $ 0.02399942 Meer informatie over ivault (IVT) prijs

ivault (IVT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ivault (IVT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IVT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IVT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IVT begrijpt, kun je de live prijs van IVT token verkennen!

