ItronixAI (ITXS) Informatie ItronixAI is a pioneering force in artificial intelligence and blockchain technology, dedicated to empowering individuals and organizations with innovative solutions that redefine creativity, efficiency, and security. By integrating advanced AI tools, a robust dual-token system ($ITX and $ITXS), and cutting-edge platforms like the Deep Learning Cloud, ItronixAI bridges the gap between technological innovation and real-world applications. Officiële website: https://itronix.io Whitepaper: https://docs.itronix.io/

ItronixAI (ITXS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ItronixAI (ITXS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.05K $ 15.05K $ 15.05K Totale voorraad: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Circulerende voorraad: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.05K $ 15.05K $ 15.05K Hoogste ooit: $ 0.0014656 $ 0.0014656 $ 0.0014656 Laagste ooit: $ 0.0000094 $ 0.0000094 $ 0.0000094 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over ItronixAI (ITXS) prijs

ItronixAI (ITXS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ItronixAI (ITXS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ITXS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ITXS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ITXS begrijpt, kun je de live prijs van ITXS token verkennen!

