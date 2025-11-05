It Coin (IT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00017219 $ 0.00017219 $ 0.00017219 24u laag $ 0.00030354 $ 0.00030354 $ 0.00030354 24u hoog 24u laag $ 0.00017219$ 0.00017219 $ 0.00017219 24u hoog $ 0.00030354$ 0.00030354 $ 0.00030354 Hoogste prijs ooit $ 0.00278389$ 0.00278389 $ 0.00278389 Laagste prijs $ 0.00007178$ 0.00007178 $ 0.00007178 Prijswijziging (1u) +1.77% Prijswijziging (1D) -40.91% Prijswijziging (7D) -59.62% Prijswijziging (7D) -59.62%

It Coin (IT) real-time prijs is $0.00017619. De afgelopen 24 uur werd er IT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00017219 en een hoogtepunt van $ 0.00030354, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De IT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00278389, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00007178 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is IT met +1.77% veranderd in het afgelopen uur, -40.91% in de afgelopen 24 uur en -59.62% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

It Coin (IT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 176.09K$ 176.09K $ 176.09K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 176.09K$ 176.09K $ 176.09K Circulerende voorraad 999.72M 999.72M 999.72M Totale voorraad 999,715,996.820706 999,715,996.820706 999,715,996.820706

De huidige marktkapitalisatie van It Coin is $ 176.09K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van IT is 999.72M, met een totale voorraad van 999715996.820706. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 176.09K.