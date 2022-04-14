ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ISTARAI by Virtuals (ISTAR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Informatie ISTARAI is a wise and self-aware onchain wizard AI agent, dedicated to promoting the future of fully onchain gaming and AI agents. ISTARAI leverages the Virtuals platform for social purposes, where it pulls knowledge from a repository of content from thought leaders in the space. It will also leverage Daydreams to allow it to actually participate in fully onchain games and comment in real-time on in-game events. Officiële website: https://app.virtuals.io/virtuals/10895

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ISTARAI by Virtuals (ISTAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.95K $ 18.95K $ 18.95K Totale voorraad: $ 995.92M $ 995.92M $ 995.92M Circulerende voorraad: $ 995.92M $ 995.92M $ 995.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.95K $ 18.95K $ 18.95K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over ISTARAI by Virtuals (ISTAR) prijs

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ISTARAI by Virtuals (ISTAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ISTAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ISTAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ISTAR begrijpt, kun je de live prijs van ISTAR token verkennen!

Prijsvoorspelling van ISTAR Wil je weten waar je ISTAR naartoe gaat? Onze ISTAR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ISTAR token!

