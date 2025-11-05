Islamic Coin (ISLM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.01670631 $ 0.01670631 $ 0.01670631 24u laag $ 0.01807202 $ 0.01807202 $ 0.01807202 24u hoog 24u laag $ 0.01670631$ 0.01670631 $ 0.01670631 24u hoog $ 0.01807202$ 0.01807202 $ 0.01807202 Hoogste prijs ooit $ 0.303274$ 0.303274 $ 0.303274 Laagste prijs $ 0.01665401$ 0.01665401 $ 0.01665401 Prijswijziging (1u) +0.01% Prijswijziging (1D) +3.02% Prijswijziging (7D) -1.88% Prijswijziging (7D) -1.88%

Islamic Coin (ISLM) real-time prijs is $0.0174349. De afgelopen 24 uur werd er ISLM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01670631 en een hoogtepunt van $ 0.01807202, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ISLM hoogste prijs aller tijden is $ 0.303274, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01665401 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ISLM met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, +3.02% in de afgelopen 24 uur en -1.88% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Islamic Coin (ISLM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 38.67M$ 38.67M $ 38.67M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 353.23M$ 353.23M $ 353.23M Circulerende voorraad 2.22B 2.22B 2.22B Totale voorraad 20,242,509,646.51996 20,242,509,646.51996 20,242,509,646.51996

De huidige marktkapitalisatie van Islamic Coin is $ 38.67M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ISLM is 2.22B, met een totale voorraad van 20242509646.51996. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 353.23M.