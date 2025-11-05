BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Islamic Coin prijs vandaag is 0.0174349 USD. Volg realtime ISLM naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ISLM prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Islamic Coin prijs vandaag is 0.0174349 USD. Volg realtime ISLM naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ISLM prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ISLM

ISLM Prijsinformatie

Wat is ISLM

ISLM whitepaper

ISLM officiële website

ISLM tokenomie

ISLM Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Islamic Coin logo

Islamic Coin Prijs (ISLM)

Niet genoteerd

1 ISLM naar USD live prijs:

$0.0174349
$0.0174349$0.0174349
+3.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Islamic Coin (ISLM) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:21:03 (UTC+8)

Islamic Coin (ISLM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01670631
$ 0.01670631$ 0.01670631
24u laag
$ 0.01807202
$ 0.01807202$ 0.01807202
24u hoog

$ 0.01670631
$ 0.01670631$ 0.01670631

$ 0.01807202
$ 0.01807202$ 0.01807202

$ 0.303274
$ 0.303274$ 0.303274

$ 0.01665401
$ 0.01665401$ 0.01665401

+0.01%

+3.02%

-1.88%

-1.88%

Islamic Coin (ISLM) real-time prijs is $0.0174349. De afgelopen 24 uur werd er ISLM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01670631 en een hoogtepunt van $ 0.01807202, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ISLM hoogste prijs aller tijden is $ 0.303274, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01665401 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ISLM met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, +3.02% in de afgelopen 24 uur en -1.88% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Islamic Coin (ISLM) Marktinformatie

$ 38.67M
$ 38.67M$ 38.67M

--
----

$ 353.23M
$ 353.23M$ 353.23M

2.22B
2.22B 2.22B

20,242,509,646.51996
20,242,509,646.51996 20,242,509,646.51996

De huidige marktkapitalisatie van Islamic Coin is $ 38.67M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ISLM is 2.22B, met een totale voorraad van 20242509646.51996. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 353.23M.

Islamic Coin (ISLM) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Islamic Coin naar USD $ +0.00051107.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Islamic Coin naar USD $ -0.0020647384.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Islamic Coin naar USD $ -0.0021892655.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Islamic Coin naar USD $ -0.00661204367512534.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00051107+3.02%
30 dagen$ -0.0020647384-11.84%
60 dagen$ -0.0021892655-12.55%
90 dagen$ -0.00661204367512534-27.49%

Wat is Islamic Coin (ISLM)?

We are on a mission to onboard over 1.8+ billion Muslims into digital finance without compromising the values and faith. Islamic coin is the native currency of HAQQ, an ethics first, scalable and interoperable blockchain built on Proof-of-Stake with fast finality.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Islamic Coin (ISLM) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Islamic Coin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Islamic Coin (ISLM) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Islamic Coin (ISLM) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Islamic Coin te bekijken.

Bekijk nu de Islamic Coin prijsvoorspelling !

ISLM naar lokale valuta's

Islamic Coin (ISLM) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Islamic Coin (ISLM) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ISLM token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Islamic Coin (ISLM)

Hoeveel is Islamic Coin (ISLM) vandaag waard?
De live ISLM prijs in USD is 0.0174349 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ISLM naar USD prijs?
De huidige prijs van ISLM naar USD is $ 0.0174349. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Islamic Coin?
De marktkapitalisatie van ISLM is $ 38.67M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ISLM?
De circulerende voorraad van ISLM is 2.22B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ISLM?
ISLM bereikte een ATH-prijs van 0.303274 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ISLM?
ISLM zag een ATL-prijs van 0.01665401 USD.
Wat is het handelsvolume van ISLM?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ISLM is -- USD.
Zal ISLM dit jaar hoger gaan?
ISLM kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ISLM prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:21:03 (UTC+8)

Islamic Coin (ISLM) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,346.77
$102,346.77$102,346.77

-0.80%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,327.62
$3,327.62$3,327.62

-5.12%

Solana logo

Solana

SOL

$157.84
$157.84$157.84

-2.25%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1817
$1.1817$1.1817

+58.08%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,346.77
$102,346.77$102,346.77

-0.80%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,327.62
$3,327.62$3,327.62

-5.12%

Solana logo

Solana

SOL

$157.84
$157.84$157.84

-2.25%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2435
$2.2435$2.2435

-1.69%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16380
$0.16380$0.16380

-0.07%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04200
$0.04200$0.04200

+68.00%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01200
$0.01200$0.01200

+60.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00543
$0.00543$0.00543

-16.46%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2523
$0.2523$0.2523

+404.60%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2523
$0.2523$0.2523

+404.60%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07106
$0.07106$0.07106

+363.23%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000045497
$0.0000000045497$0.0000000045497

+224.93%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1783
$0.1783$0.1783

+172.21%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008669
$0.000008669$0.000008669

+127.11%