Ishi Go (ISHI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00005238 24u hoog $ 0.00005542 Hoogste prijs ooit $ 0.00194537 Laagste prijs $ 0.00000845 Prijswijziging (1u) -0.27% Prijswijziging (1D) -3.04% Prijswijziging (7D) +69.59%

Ishi Go (ISHI) real-time prijs is $0.00005256. De afgelopen 24 uur werd er ISHI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00005238 en een hoogtepunt van $ 0.00005542, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ISHI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00194537, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000845 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ISHI met -0.27% veranderd in het afgelopen uur, -3.04% in de afgelopen 24 uur en +69.59% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ishi Go (ISHI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 52.58K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 52.58K Circulerende voorraad 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Ishi Go is $ 52.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ISHI is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 52.58K.