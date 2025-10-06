De live Ishi Go prijs vandaag is 0.00005256 USD. Volg realtime ISHI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ISHI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Ishi Go prijs vandaag is 0.00005256 USD. Volg realtime ISHI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ISHI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ISHI

ISHI Prijsinformatie

ISHI whitepaper

ISHI officiële website

ISHI tokenomie

ISHI Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Ishi Go logo

Ishi Go Prijs (ISHI)

Niet genoteerd

1 ISHI naar USD live prijs:

--
----
-3.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Ishi Go (ISHI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:39:32 (UTC+8)

Ishi Go (ISHI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00005238
$ 0.00005238$ 0.00005238
24u laag
$ 0.00005542
$ 0.00005542$ 0.00005542
24u hoog

$ 0.00005238
$ 0.00005238$ 0.00005238

$ 0.00005542
$ 0.00005542$ 0.00005542

$ 0.00194537
$ 0.00194537$ 0.00194537

$ 0.00000845
$ 0.00000845$ 0.00000845

-0.27%

-3.04%

+69.59%

+69.59%

Ishi Go (ISHI) real-time prijs is $0.00005256. De afgelopen 24 uur werd er ISHI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00005238 en een hoogtepunt van $ 0.00005542, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ISHI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00194537, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000845 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ISHI met -0.27% veranderd in het afgelopen uur, -3.04% in de afgelopen 24 uur en +69.59% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ishi Go (ISHI) Marktinformatie

$ 52.58K
$ 52.58K$ 52.58K

--
----

$ 52.58K
$ 52.58K$ 52.58K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Ishi Go is $ 52.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ISHI is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 52.58K.

Ishi Go (ISHI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Ishi Go naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Ishi Go naar USD $ +0.0000225177.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Ishi Go naar USD $ +0.0000139474.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Ishi Go naar USD $ -0.00010664566023759007.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-3.04%
30 dagen$ +0.0000225177+42.84%
60 dagen$ +0.0000139474+26.54%
90 dagen$ -0.00010664566023759007-66.98%

Wat is Ishi Go (ISHI)?

$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Ishi Go (ISHI) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Ishi Go Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Ishi Go (ISHI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Ishi Go (ISHI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Ishi Go te bekijken.

Bekijk nu de Ishi Go prijsvoorspelling !

ISHI naar lokale valuta's

Ishi Go (ISHI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Ishi Go (ISHI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ISHI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Ishi Go (ISHI)

Hoeveel is Ishi Go (ISHI) vandaag waard?
De live ISHI prijs in USD is 0.00005256 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ISHI naar USD prijs?
De huidige prijs van ISHI naar USD is $ 0.00005256. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Ishi Go?
De marktkapitalisatie van ISHI is $ 52.58K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ISHI?
De circulerende voorraad van ISHI is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ISHI?
ISHI bereikte een ATH-prijs van 0.00194537 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ISHI?
ISHI zag een ATL-prijs van 0.00000845 USD.
Wat is het handelsvolume van ISHI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ISHI is -- USD.
Zal ISHI dit jaar hoger gaan?
ISHI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ISHI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:39:32 (UTC+8)

Ishi Go (ISHI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
10-05 21:29:00Industrie-updates
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Industrie-updates
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain gegevens
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Industrie-updates
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Industrie-updates
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Industrie-updates
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.