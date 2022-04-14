Isaac X (ISAACX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Isaac X (ISAACX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Isaac X (ISAACX) Informatie Isaac X – The first infrastructure for autonomous scientific agents. Research agents that create, compute, and collaborate autonomously based on cybernetic principles. Our vision is to dramatically accelerate scientific progress by allowing AI agents to work continuously on research problems, coordinated through token incentives. Building on our established workspace and proven track record in research automation, we're now deploying the first generation of autonomous research agents that will transform how scientific discovery happens. Isaac X – The first infrastructure for autonomous scientific agents. Research agents that create, compute, and collaborate autonomously based on cybernetic principles. Our vision is to dramatically accelerate scientific progress by allowing AI agents to work continuously on research problems, coordinated through token incentives. Building on our established workspace and proven track record in research automation, we're now deploying the first generation of autonomous research agents that will transform how scientific discovery happens. Officiële website: https://www.isaacx.ai Koop nu ISAACX!

Isaac X (ISAACX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Isaac X (ISAACX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 149.96K $ 149.96K $ 149.96K Totale voorraad: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Circulerende voorraad: $ 732.26M $ 732.26M $ 732.26M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 204.78K $ 204.78K $ 204.78K Hoogste ooit: $ 0.00437711 $ 0.00437711 $ 0.00437711 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00020479 $ 0.00020479 $ 0.00020479 Meer informatie over Isaac X (ISAACX) prijs

Isaac X (ISAACX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Isaac X (ISAACX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ISAACX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ISAACX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ISAACX begrijpt, kun je de live prijs van ISAACX token verkennen!

Prijsvoorspelling van ISAACX Wil je weten waar je ISAACX naartoe gaat? Onze ISAACX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ISAACX token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!