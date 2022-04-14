Iron Bank (IB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Iron Bank (IB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Iron Bank (IB) Informatie Iron Bank is a decentralized lending platform focused on capital efficiency allowing protocols and individuals to supply and borrow cryptoassets. Iron Bank is a decentralized lending platform focused on capital efficiency allowing protocols and individuals to supply and borrow cryptoassets. Officiële website: https://yearn.finance/ Koop nu IB!

Iron Bank (IB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Iron Bank (IB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 90.43K $ 90.43K $ 90.43K Totale voorraad: $ 7.31M $ 7.31M $ 7.31M Circulerende voorraad: $ 189.84K $ 189.84K $ 189.84K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.48M $ 3.48M $ 3.48M Hoogste ooit: $ 253.73 $ 253.73 $ 253.73 Laagste ooit: $ 0.181869 $ 0.181869 $ 0.181869 Huidige prijs: $ 0.476316 $ 0.476316 $ 0.476316 Meer informatie over Iron Bank (IB) prijs

Iron Bank (IB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Iron Bank (IB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IB begrijpt, kun je de live prijs van IB token verkennen!

Prijsvoorspelling van IB Wil je weten waar je IB naartoe gaat? Onze IB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IB token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!