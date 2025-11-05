IoTAI (IOTAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00616068 $ 0.00616068 $ 0.00616068 24u laag $ 0.00810048 $ 0.00810048 $ 0.00810048 24u hoog 24u laag $ 0.00616068$ 0.00616068 $ 0.00616068 24u hoog $ 0.00810048$ 0.00810048 $ 0.00810048 Hoogste prijs ooit $ 0.04887246$ 0.04887246 $ 0.04887246 Laagste prijs $ 0.00293688$ 0.00293688 $ 0.00293688 Prijswijziging (1u) +0.22% Prijswijziging (1D) -21.78% Prijswijziging (7D) -37.21% Prijswijziging (7D) -37.21%

IoTAI (IOTAI) real-time prijs is $0.00630954. De afgelopen 24 uur werd er IOTAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00616068 en een hoogtepunt van $ 0.00810048, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De IOTAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.04887246, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00293688 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is IOTAI met +0.22% veranderd in het afgelopen uur, -21.78% in de afgelopen 24 uur en -37.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

IoTAI (IOTAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 631.35K$ 631.35K $ 631.35K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 631.35K$ 631.35K $ 631.35K Circulerende voorraad 100.00M 100.00M 100.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van IoTAI is $ 631.35K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van IOTAI is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 631.35K.