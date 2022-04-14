INVIFY AI (INVIFY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in INVIFY AI (INVIFY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

INVIFY AI (INVIFY) Informatie Invify AI offers automated trading solutions powered by AI, aiming to provide daily profits for investors through algorithmic trading. They promote three AI agents designed to identify investment opportunities and execute trades automatically, reducing the need for manual market analysis. Invify AI has developed three AI agents focused on automated trading to generate daily passive income. The service is designed to eliminate the need for manual chart analysis, offering an automated solution for investment opportunities. They emphasize guaranteed daily profits, although the specifics of these plans, such as cost, minimum investment, or exact return rates, aren't detailed in the provided sources. The $INVIFY token plays a role in accessing these services, with premium features available to token holders from March 5th. Registered company in UK INVIFY AI LIMITED Officiële website: https://invify.ai Whitepaper: https://invify.ai/whitepaper.html

INVIFY AI (INVIFY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor INVIFY AI (INVIFY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.69K $ 5.69K $ 5.69K Totale voorraad: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M Circulerende voorraad: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.69K $ 5.69K $ 5.69K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over INVIFY AI (INVIFY) prijs

INVIFY AI (INVIFY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van INVIFY AI (INVIFY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal INVIFY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel INVIFY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van INVIFY begrijpt, kun je de live prijs van INVIFY token verkennen!

Prijsvoorspelling van INVIFY Wil je weten waar je INVIFY naartoe gaat? Onze INVIFY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van INVIFY token!

