De live INVEST TO EARN prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime INVEST naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de INVEST prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over INVEST

INVEST Prijsinformatie

Wat is INVEST

INVEST officiële website

INVEST tokenomie

INVEST Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

INVEST TO EARN logo

INVEST TO EARN Prijs (INVEST)

Niet genoteerd

1 INVEST naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
INVEST TO EARN (INVEST) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:22:05 (UTC+8)

INVEST TO EARN (INVEST) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

INVEST TO EARN (INVEST) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er INVEST verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De INVEST hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is INVEST met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

INVEST TO EARN (INVEST) Marktinformatie

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

--
----

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

949.79M
949.79M 949.79M

949,791,601.53
949,791,601.53 949,791,601.53

De huidige marktkapitalisatie van INVEST TO EARN is $ 9.50K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van INVEST is 949.79M, met een totale voorraad van 949791601.53. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.50K.

INVEST TO EARN (INVEST) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van INVEST TO EARN naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van INVEST TO EARN naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van INVEST TO EARN naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van INVEST TO EARN naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 00.00%
60 dagen$ 0-1.24%
90 dagen$ 0--

Wat is INVEST TO EARN (INVEST)?

$INVEST

No Gimmicks. Just Pure Rewards.

$INVEST is the first token that directly rewards you based on how much you hold. The bigger your bag, the bigger your gains.

5% buy tax, 5% sell tax and 5% transfer tax – and 100% of it gets redistributed back to holders in $SOL.

That means every transaction grows your bag. It’s not just a token – it’s a rewards machine. Just Invest, Hold and Earn.

INVEST TO EARN (INVEST) hulpbron

Officiële website

INVEST TO EARN Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal INVEST TO EARN (INVEST) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je INVEST TO EARN (INVEST) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor INVEST TO EARN te bekijken.

Bekijk nu de INVEST TO EARN prijsvoorspelling !

INVEST naar lokale valuta's

INVEST TO EARN (INVEST) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van INVEST TO EARN (INVEST) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van INVEST token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over INVEST TO EARN (INVEST)

Hoeveel is INVEST TO EARN (INVEST) vandaag waard?
De live INVEST prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige INVEST naar USD prijs?
De huidige prijs van INVEST naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van INVEST TO EARN?
De marktkapitalisatie van INVEST is $ 9.50K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van INVEST?
De circulerende voorraad van INVEST is 949.79M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van INVEST?
INVEST bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van INVEST?
INVEST zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van INVEST?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van INVEST is -- USD.
Zal INVEST dit jaar hoger gaan?
INVEST kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de INVEST prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:22:05 (UTC+8)

