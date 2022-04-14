INU (INU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in INU (INU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

INU (INU) Informatie INU is a memecoin relating to a shiba inu. The community of this meme use this INU for their profile pictures and some claim that its the cutest shiba on the internet. Come check us out and chill in our community telegram. You wont be disappointed with our community, as we focus on good vibes and making funny memes that we can all relate to. We smash raids, we work hard, and most importantly we have fun. Officiële website: https://inusol.com/

INU (INU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor INU (INU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 62.06K $ 62.06K $ 62.06K Totale voorraad: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Circulerende voorraad: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 62.06K $ 62.06K $ 62.06K Hoogste ooit: $ 0.00589313 $ 0.00589313 $ 0.00589313 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over INU (INU) prijs

INU (INU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van INU (INU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal INU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel INU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van INU begrijpt, kun je de live prijs van INU token verkennen!

Prijsvoorspelling van INU Wil je weten waar je INU naartoe gaat? Onze INU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van INU token!

