Introvert Coin (INTROVERT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00183675$ 0.00183675 $ 0.00183675 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.33% Prijswijziging (1D) +2.69% Prijswijziging (7D) -18.85% Prijswijziging (7D) -18.85%

Introvert Coin (INTROVERT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er INTROVERT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De INTROVERT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00183675, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is INTROVERT met -0.33% veranderd in het afgelopen uur, +2.69% in de afgelopen 24 uur en -18.85% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Introvert Coin (INTROVERT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Circulerende voorraad 999.42M 999.42M 999.42M Totale voorraad 999,421,039.386126 999,421,039.386126 999,421,039.386126

De huidige marktkapitalisatie van Introvert Coin is $ 6.53K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van INTROVERT is 999.42M, met een totale voorraad van 999421039.386126. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.53K.