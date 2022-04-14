Internxt (INXT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Internxt (INXT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Internxt (INXT) Informatie Internxt is a Peer-To-Peer cloud computing network that allows users from all over the globe to cooperate in the creation of a distributed internet. Users can sell the resources of their machines to those looking to host their data in a more private, secure and efficient network. Make the transition to the most intuitive and complete distributed cloud platform. Officiële website: https://internxt.com/ Whitepaper: https://internxt.io/whitepaper.pdf

Internxt (INXT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Internxt (INXT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 126.00K $ 126.00K $ 126.00K Totale voorraad: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Circulerende voorraad: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 126.00K $ 126.00K $ 126.00K Hoogste ooit: $ 47.25 $ 47.25 $ 47.25 Laagste ooit: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Huidige prijs: $ 0.112569 $ 0.112569 $ 0.112569 Meer informatie over Internxt (INXT) prijs

Internxt (INXT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Internxt (INXT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal INXT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel INXT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van INXT begrijpt, kun je de live prijs van INXT token verkennen!

Prijsvoorspelling van INXT Wil je weten waar je INXT naartoe gaat? Onze INXT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van INXT token!

