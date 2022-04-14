Internosaur ($INTERN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Internosaur ($INTERN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Internosaur ($INTERN) Informatie The Meme Token Revolution Internosaur is an innovative meme token that blends humor and community spirit within the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Internosaur leverages the power of memes to create a fun and inclusive ecosystem. With a dedicated community and a focus on creative marketing, this token aims to capture the essence of internet culture while providing unique investment opportunities. Join us as we ride the wave of memes and transform the crypto landscape! Officiële website: https://internosaur.com/ Whitepaper: https://internosaur.com/

Internosaur ($INTERN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Internosaur ($INTERN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 69.90K $ 69.90K $ 69.90K Totale voorraad: $ 921.76M $ 921.76M $ 921.76M Circulerende voorraad: $ 921.76M $ 921.76M $ 921.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 69.90K $ 69.90K $ 69.90K Hoogste ooit: $ 0.0106355 $ 0.0106355 $ 0.0106355 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Internosaur ($INTERN) prijs

Internosaur ($INTERN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Internosaur ($INTERN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $INTERN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $INTERN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $INTERN begrijpt, kun je de live prijs van $INTERN token verkennen!

Prijsvoorspelling van $INTERN Wil je weten waar je $INTERN naartoe gaat? Onze $INTERN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $INTERN token!

