International Stable Currency (ISC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in International Stable Currency (ISC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

International Stable Currency (ISC) Informatie What is the project about? ISC is a flatcoin. A flatcoin is a stablecoin that is both stable in price and increases in value over time. The purpose of a flatcoin is to protect the purchasing power of its holders. Leaders like Brian Armstrong of Coinbase are proponents of flatcoins because they believe that inflation-resistant money will onboard the next billion users onto crypto. What makes your project unique? Flatcoins are new to the stablecoins industry. Our competitors are Nuon (nuon.fi) and RAI (reflexer.finance) What makes us different from Nuon & RAI is that we are collateralized with Real World Assets (RWAs) such as gold, bonds, t-bills, equity, and cash. This matters because RWAs provide much deeper liquidity for ISC than our competitors. History of your project. We spent 1.5 years determining the legal structure with our lawyers. What’s next for your project? We are bridging our token from Solana to ETH & various layer 2s What can your token be used for? Store of value and payments. We’ve integrated with http://candypay.fun to power payments for Solana Hacker Houses. What is the project about? ISC is a flatcoin. A flatcoin is a stablecoin that is both stable in price and increases in value over time. The purpose of a flatcoin is to protect the purchasing power of its holders. Leaders like Brian Armstrong of Coinbase are proponents of flatcoins because they believe that inflation-resistant money will onboard the next billion users onto crypto. What makes your project unique? Flatcoins are new to the stablecoins industry. Our competitors are Nuon (nuon.fi) and RAI (reflexer.finance) What makes us different from Nuon & RAI is that we are collateralized with Real World Assets (RWAs) such as gold, bonds, t-bills, equity, and cash. This matters because RWAs provide much deeper liquidity for ISC than our competitors. History of your project. We spent 1.5 years determining the legal structure with our lawyers. What’s next for your project? We are bridging our token from Solana to ETH & various layer 2s What can your token be used for? Store of value and payments. We’ve integrated with http://candypay.fun to power payments for Solana Hacker Houses. Officiële website: https://isc.money Whitepaper: https://wp.isc.money/ Koop nu ISC!

International Stable Currency (ISC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor International Stable Currency (ISC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Totale voorraad: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Circulerende voorraad: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Hoogste ooit: $ 2.06 $ 2.06 $ 2.06 Laagste ooit: $ 1.53 $ 1.53 $ 1.53 Huidige prijs: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 Meer informatie over International Stable Currency (ISC) prijs

International Stable Currency (ISC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van International Stable Currency (ISC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ISC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ISC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ISC begrijpt, kun je de live prijs van ISC token verkennen!

Prijsvoorspelling van ISC Wil je weten waar je ISC naartoe gaat? Onze ISC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ISC token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!