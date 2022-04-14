International Meme Fund (IMF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in International Meme Fund (IMF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

International Meme Fund (IMF) Informatie International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol's native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power. Officiële website: https://imf.bz Whitepaper: https://docs.imf.bz

International Meme Fund (IMF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor International Meme Fund (IMF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.48M $ 3.48M $ 3.48M Totale voorraad: $ 33.00M $ 33.00M $ 33.00M Circulerende voorraad: $ 31.91M $ 31.91M $ 31.91M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Hoogste ooit: $ 2.23 $ 2.23 $ 2.23 Laagste ooit: $ 0.0241715 $ 0.0241715 $ 0.0241715 Huidige prijs: $ 0.109157 $ 0.109157 $ 0.109157 Meer informatie over International Meme Fund (IMF) prijs

International Meme Fund (IMF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van International Meme Fund (IMF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IMF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IMF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IMF begrijpt, kun je de live prijs van IMF token verkennen!

