International Klein Blue (IKB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in International Klein Blue (IKB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

International Klein Blue (IKB) Informatie IKB is the first art meme token that reimagines the concept of art ownership in the digital age. Inspired by the radical artistic philosophy of Yves Klein, IKB challenges the traditional notion of material art by creating a fungible token that embodies the immaterial and experiential aspects of art. The project represents a shift from physical artwork to a digital experience, allowing collectors to own a part of the conceptual journey that transcends physical mediums. Officiële website: https://ikb-token.co/

International Klein Blue (IKB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor International Klein Blue (IKB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 216.79K $ 216.79K $ 216.79K Totale voorraad: $ 824.63M $ 824.63M $ 824.63M Circulerende voorraad: $ 824.63M $ 824.63M $ 824.63M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 216.79K $ 216.79K $ 216.79K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00026289 $ 0.00026289 $ 0.00026289 Meer informatie over International Klein Blue (IKB) prijs

International Klein Blue (IKB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van International Klein Blue (IKB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IKB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IKB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IKB begrijpt, kun je de live prijs van IKB token verkennen!

Prijsvoorspelling van IKB Wil je weten waar je IKB naartoe gaat? Onze IKB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IKB token!

