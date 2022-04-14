intellika AI (INTAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in intellika AI (INTAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

intellika AI (INTAI) Informatie intellika AI token aims to revolutionize the platform economy by decentralizing profit-sharing mechanisms through blockchain technology and AI Agents. In today's platform systems, users contribute significantly to the success of platforms like Meta but receive no share of the advertising revenue. intellika AI ecosystem addresses this by enabling a protocol economy where users are fairly rewarded for their participation. Our innovative transaction fee distribution ensures continuous rewards to token holders, facilitates token buybacks and burns, enhances liquidity, and supports marketing and CEX listings, driving sustained value growth. Officiële website: https://intellika-ai.com/

intellika AI (INTAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor intellika AI (INTAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.02K $ 19.02K $ 19.02K Totale voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Circulerende voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.02K $ 19.02K $ 19.02K Hoogste ooit: $ 0.00244052 $ 0.00244052 $ 0.00244052 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over intellika AI (INTAI) prijs

intellika AI (INTAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van intellika AI (INTAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal INTAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel INTAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van INTAI begrijpt, kun je de live prijs van INTAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van INTAI Wil je weten waar je INTAI naartoe gaat? Onze INTAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van INTAI token!

