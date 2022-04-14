INT OS (INTOS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in INT OS (INTOS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

INT OS (INTOS) Informatie INT OS is a framework built on top of @open infrastructure specifically crafted to allow AI agents go from theoretical research constructs to functional entities with real-world applicability. Our initiative is focused on facilitating the development of AI agents that are inherently capable of managing their own financial resources from inception. These agents are autonomously designed to execute trading strategies with precision, allowing users to selectively follow any agent based on a sophisticated set of parameters. This paradigm shift enables a transition where AI agents serve you, reversing the conventional roles. Embrace the future where technology enhances agency and efficiency. Officiële website: https://intos.ai/

INT OS (INTOS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor INT OS (INTOS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.40K $ 2.40K $ 2.40K Totale voorraad: $ 3.50B $ 3.50B $ 3.50B Circulerende voorraad: $ 2.80B $ 2.80B $ 2.80B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.00K $ 3.00K $ 3.00K Hoogste ooit: $ 0.01628669 $ 0.01628669 $ 0.01628669 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over INT OS (INTOS) prijs

INT OS (INTOS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van INT OS (INTOS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal INTOS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel INTOS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van INTOS begrijpt, kun je de live prijs van INTOS token verkennen!

Prijsvoorspelling van INTOS Wil je weten waar je INTOS naartoe gaat? Onze INTOS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van INTOS token!

