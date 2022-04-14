inSure DeFi (SURE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in inSure DeFi (SURE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

inSure DeFi (SURE) Informatie inSure DeFi is a community-based crypto asset insurance ecosystem, where users can insure their crypto-portfolio by buying SURE tokens with fiat and other cryptocurrencies. inSure is designed to distribute crypto ownership risks amongst a liquidity pool, with insurance premiums determined by a Dynamic Pricing Model that leverages Chainlink. Capital required to back the risks at any point in time is based on the market pricing of SURE tokens, as well as community demand for insurance of crypto portfolios. A decentralized support system called the inSure DAO is also used to diligently process all the insurance claims, wherein voters make sure that any fraudulent claims are flagged and only valid claims are fulfilled. inSure DeFi is a Decentralized Insurance Ecosystem, trusted by thousands of community members to protect their crypto portfolios from scams, exchange closures, and drastic devaluations. inSure DeFi provides insurance solutions for the crypto space to stabilize and secure Crypto & DeFi portfolios. Officiële website: https://insuretoken.net/ Koop nu SURE!

inSure DeFi (SURE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor inSure DeFi (SURE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.08M $ 18.08M $ 18.08M Totale voorraad: $ 88.00B $ 88.00B $ 88.00B Circulerende voorraad: $ 26.48B $ 26.48B $ 26.48B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 60.06M $ 60.06M $ 60.06M Hoogste ooit: $ 0.11397 $ 0.11397 $ 0.11397 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00068255 $ 0.00068255 $ 0.00068255 Meer informatie over inSure DeFi (SURE) prijs

inSure DeFi (SURE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van inSure DeFi (SURE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SURE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SURE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SURE begrijpt, kun je de live prijs van SURE token verkennen!

Prijsvoorspelling van SURE Wil je weten waar je SURE naartoe gaat? Onze SURE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SURE token!

