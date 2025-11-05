InsurAce (INSUR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 15.2$ 15.2 $ 15.2 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

InsurAce (INSUR) real-time prijs is $0.00225769. De afgelopen 24 uur werd er INSUR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De INSUR hoogste prijs aller tijden is $ 15.2, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is INSUR met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

InsurAce (INSUR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 155.53K$ 155.53K $ 155.53K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 225.77K$ 225.77K $ 225.77K Circulerende voorraad 68.89M 68.89M 68.89M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van InsurAce is $ 155.53K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van INSUR is 68.89M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 225.77K.