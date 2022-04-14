INSORA AI ($INSORA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in INSORA AI ($INSORA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

INSORA AI ($INSORA) Informatie INSORA AI, a cutting-edge decentralized platform that empowers investors with advanced algorithmic trading bots. Our platform is designed to automate trading across various cryptocurrency markets, making it accessible for investors of all levels. INSORA AI leverages artificial intelligence and machine learning to optimize trading strategies, offering users the potential to earn passive income with minimal effort. Officiële website: https://insora.ai Whitepaper: https://docs.insora.ai

INSORA AI ($INSORA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor INSORA AI ($INSORA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.80K $ 25.80K $ 25.80K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.80K $ 25.80K $ 25.80K Hoogste ooit: $ 0.00309133 $ 0.00309133 $ 0.00309133 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00025802 $ 0.00025802 $ 0.00025802 Meer informatie over INSORA AI ($INSORA) prijs

INSORA AI ($INSORA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van INSORA AI ($INSORA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $INSORA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $INSORA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $INSORA begrijpt, kun je de live prijs van $INSORA token verkennen!

Prijsvoorspelling van $INSORA Wil je weten waar je $INSORA naartoe gaat? Onze $INSORA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $INSORA token!

