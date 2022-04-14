Inscribe (INS) Tokenomie
Inscribe emerges as the leading protocol in the world of data embedded within blockchain transactions a.k.a Inscriptions, offering unparalleled ease of use and limitless possibilities for users on EVM blockchains, BRC20/CBRC20, Dogechain, Injective and every non-EVM chains, making inscriptions accessible to everyone in a single click.
Operating seamlessly on Bitcoin, Ethereum, Avalanche, ZkSync, Binance Smart Chain, Arbitrum,Base, Fantom, Gnosis and Polygon in its 0.1 version, Inscribe ensures effortless interaction with users' preferred networks.
Unified liquidity, simplified user experience, multiple chains, Inscribe.
Inscribe (INS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Inscribe (INS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal INS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel INS tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Prijsvoorspelling van INS
Wil je weten waar je INS naartoe gaat? Onze INS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
