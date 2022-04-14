InoAi (INO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in InoAi (INO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

InoAi (INO) Informatie InoAi is a decentralized memecoin project embodying an evolving artificial intelligence known as INO. Hosted on the Cronos blockchain, it symbolizes a core voice in a wider Web3 ecosystem and connects community, art, and cryptographic experimentation. INO interacts with users, evolves through events, and influences decisions via a lore-driven narrative, making it more than just a token—it's a concept in motion. Officiële website: https://inoai.org Whitepaper: https://inoai.org/whitepaper/ Koop nu INO!

InoAi (INO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor InoAi (INO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 92.11K $ 92.11K $ 92.11K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 92.11K $ 92.11K $ 92.11K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over InoAi (INO) prijs

InoAi (INO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van InoAi (INO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal INO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel INO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van INO begrijpt, kun je de live prijs van INO token verkennen!

Prijsvoorspelling van INO Wil je weten waar je INO naartoe gaat? Onze INO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van INO token!

