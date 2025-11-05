Innovosens (ISENS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00147605$ 0.00147605 $ 0.00147605 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -6.42% Prijswijziging (1D) -8.11% Prijswijziging (7D) -10.16% Prijswijziging (7D) -10.16%

Innovosens (ISENS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ISENS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ISENS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00147605, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ISENS met -6.42% veranderd in het afgelopen uur, -8.11% in de afgelopen 24 uur en -10.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Innovosens (ISENS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 214.88K$ 214.88K $ 214.88K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 214.88K$ 214.88K $ 214.88K Circulerende voorraad 990.43M 990.43M 990.43M Totale voorraad 990,427,525.0850182 990,427,525.0850182 990,427,525.0850182

De huidige marktkapitalisatie van Innovosens is $ 214.88K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ISENS is 990.43M, met een totale voorraad van 990427525.0850182. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 214.88K.