INN (BLOCK INN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in INN (BLOCK INN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

INN (BLOCK INN) Informatie Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai’s dynamic real estate landscape. Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai’s dynamic real estate landscape. Officiële website: https://blockinn.estate/ Whitepaper: https://blockinn.gitbook.io/blockinn/ Koop nu BLOCK INN!

INN (BLOCK INN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor INN (BLOCK INN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 57.71K $ 57.71K $ 57.71K Totale voorraad: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Circulerende voorraad: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 57.71K $ 57.71K $ 57.71K Hoogste ooit: $ 0.025923 $ 0.025923 $ 0.025923 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00052467 $ 0.00052467 $ 0.00052467 Meer informatie over INN (BLOCK INN) prijs

INN (BLOCK INN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van INN (BLOCK INN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BLOCK INN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BLOCK INN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BLOCK INN begrijpt, kun je de live prijs van BLOCK INN token verkennen!

Prijsvoorspelling van BLOCK INN Wil je weten waar je BLOCK INN naartoe gaat? Onze BLOCK INN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BLOCK INN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!