Ink (INK) Informatie Ink is a decentralised solution harnessing the combined power of Consortium Blockchain, Public Blockchain and Cross-chain Interoperability for the global Creative Industry. The vision of Ink is to provide Sovereign Consortium Blockchain to different use cases, to redefine roles, content and behaviours within the industry, and to build for the Creative Industry a decentralised infrastructure in which various applications can be created and correlate to each other under one highly integrated system. Based on a credible and stable public blockchain, an Intellectual Property Asset Exchange is built as a trusted corridor for content-to-liquid-asset conversion and token issuance, making it an integrated ecosystem. Furthermore, defining and developing the cross-chain protocol enables value and information to flow freely between public blockchain and consortium blockchain. Officiële website: https://ink.one/

Ink (INK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ink (INK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 324.66K $ 324.66K $ 324.66K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 463.91M $ 463.91M $ 463.91M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 699.84K $ 699.84K $ 699.84K Hoogste ooit: $ 0.94183 $ 0.94183 $ 0.94183 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00069984 $ 0.00069984 $ 0.00069984 Meer informatie over Ink (INK) prijs

Ink (INK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ink (INK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal INK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel INK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van INK begrijpt, kun je de live prijs van INK token verkennen!

Prijsvoorspelling van INK Wil je weten waar je INK naartoe gaat? Onze INK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van INK token!

