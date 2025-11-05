infraX (INFRA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.366956 $ 0.366956 $ 0.366956 24u laag $ 0.432576 $ 0.432576 $ 0.432576 24u hoog 24u laag $ 0.366956$ 0.366956 $ 0.366956 24u hoog $ 0.432576$ 0.432576 $ 0.432576 Hoogste prijs ooit $ 45.71$ 45.71 $ 45.71 Laagste prijs $ 0.327661$ 0.327661 $ 0.327661 Prijswijziging (1u) +0.01% Prijswijziging (1D) -3.11% Prijswijziging (7D) -27.18% Prijswijziging (7D) -27.18%

infraX (INFRA) real-time prijs is $0.418812. De afgelopen 24 uur werd er INFRA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.366956 en een hoogtepunt van $ 0.432576, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De INFRA hoogste prijs aller tijden is $ 45.71, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.327661 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is INFRA met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, -3.11% in de afgelopen 24 uur en -27.18% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

infraX (INFRA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 421.41K$ 421.41K $ 421.41K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 421.41K$ 421.41K $ 421.41K Circulerende voorraad 1.00M 1.00M 1.00M Totale voorraad 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van infraX is $ 421.41K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van INFRA is 1.00M, met een totale voorraad van 1000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 421.41K.