Infinity Skies (ISKY) Informatie In Infinity Skies, players will build, socialize, trade, and undertake numerous adventures. Skyblocks (ISKY) tokens are the fuel that powers the Infinity Skies platform. Players will compete to build the most prestigious castle in the community while collecting rare NFT decorations, skins, and building components. They own their island in the sky on which they can build their castle and allow other users to visit. The ultimate goal is to become the King of Infinity Skies. Officiële website: https://infinityskies.io/

Infinity Skies (ISKY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Infinity Skies (ISKY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.63K $ 8.63K $ 8.63K Totale voorraad: $ 18.36M $ 18.36M $ 18.36M Circulerende voorraad: $ 15.52M $ 15.52M $ 15.52M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.21K $ 10.21K $ 10.21K Hoogste ooit: $ 0.727568 $ 0.727568 $ 0.727568 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00055606 $ 0.00055606 $ 0.00055606 Meer informatie over Infinity Skies (ISKY) prijs

Infinity Skies (ISKY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Infinity Skies (ISKY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ISKY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ISKY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ISKY begrijpt, kun je de live prijs van ISKY token verkennen!

