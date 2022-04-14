InfinitiCoin (INCO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in InfinitiCoin (INCO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

InfinitiCoin (INCO) Informatie InfinitiCoin is a cryptocurrency project designed to reshape digital finance by integrating decentralized finance (DeFi), NFTs, and traditional asset investments, specifically in gold. Built on the Binance Smart Chain, InfinitiCoin provides a transparent, secure, and accessible platform for users to manage and grow their digital assets. The project's mission is to bridge the gap between digital and traditional assets, offering users a versatile ecosystem that combines the benefits of blockchain technology with the stability of tangible assets like gold. InfinitiCoin's focus on community-driven growth and innovation aims to enhance the accessibility and utility of digital finance for users worldwide. Officiële website: https://www.infiniticoin.com/ Whitepaper: https://infiniticoin.com/InfinitiCoin%20-White%C2%A0-Paper.pdf

InfinitiCoin (INCO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor InfinitiCoin (INCO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.67M $ 10.67M $ 10.67M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.67M $ 10.67M $ 10.67M Hoogste ooit: $ 0.02101208 $ 0.02101208 $ 0.02101208 Laagste ooit: $ 0.00838394 $ 0.00838394 $ 0.00838394 Huidige prijs: $ 0.01068139 $ 0.01068139 $ 0.01068139 Meer informatie over InfinitiCoin (INCO) prijs

InfinitiCoin (INCO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van InfinitiCoin (INCO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal INCO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel INCO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van INCO begrijpt, kun je de live prijs van INCO token verkennen!

