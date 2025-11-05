InfiniteHash (SN89) Prijsinformatie (USD)

InfiniteHash (SN89) real-time prijs is $1.76. De afgelopen 24 uur werd er SN89 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.68 en een hoogtepunt van $ 1.94, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SN89 hoogste prijs aller tijden is $ 8.9, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.082 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SN89 met +1.52% veranderd in het afgelopen uur, -5.70% in de afgelopen 24 uur en -14.53% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

InfiniteHash (SN89) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van InfiniteHash is $ 3.52M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SN89 is 2.01M, met een totale voorraad van 2005260.293110772. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.52M.