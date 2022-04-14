Infinite Truths (TRUTHS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Infinite Truths (TRUTHS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Infinite Truths (TRUTHS) Informatie Infinite Truths is a groundbreaking cryptocurrency project designed to empower users through transparency and decentralized governance. The project introduces the Infinite Truths token (TRUTHS), which serves as the backbone of a community-driven ecosystem focused on promoting truth and accountability in digital transactions.Key features of Infinite Truths include: Decentralized Governance: TRUTHS holders can participate in decision-making processes, ensuring that the community's voice shapes the project's future. Transparency and Trust: Leveraging blockchain technology, Infinite Truths aims to create a transparent environment where users can verify transactions and trust the integrity of the platform. Innovative Use Cases: The project envisions various applications for the TRUTHS token, including rewards for community participation, funding for truth-centric initiatives, and partnerships with organizations that align with its mission. Through its commitment to fostering a culture of honesty and openness, Infinite Truths seeks to redefine how individuals interact within the digital economy. Officiële website: https://infinitetruthsai.com/ Whitepaper: https://infinite-truths-1.gitbook.io/infinite-truths

Infinite Truths (TRUTHS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Infinite Truths (TRUTHS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.67K $ 9.67K $ 9.67K Totale voorraad: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Circulerende voorraad: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.67K $ 9.67K $ 9.67K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Infinite Truths (TRUTHS) prijs

Infinite Truths (TRUTHS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Infinite Truths (TRUTHS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRUTHS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRUTHS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRUTHS begrijpt, kun je de live prijs van TRUTHS token verkennen!

