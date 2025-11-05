BeursDEX+
De live Infinite Trading Protocol prijs vandaag is 0.01843395 USD. Volg realtime ITP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ITP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Infinite Trading Protocol Prijs (ITP)

1 ITP naar USD live prijs:

$0.01848107
$0.01848107
-6.10%1D
Infinite Trading Protocol (ITP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:04:41 (UTC+8)

Infinite Trading Protocol (ITP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01827512
$ 0.01827512
24u laag
$ 0.01973454
$ 0.01973454
24u hoog

$ 0.01827512
$ 0.01827512

$ 0.01973454
$ 0.01973454

$ 0.02969891
$ 0.02969891

$ 0.01241365
$ 0.01241365

-0.54%

-6.40%

-9.70%

-9.70%

Infinite Trading Protocol (ITP) real-time prijs is $0.01843395. De afgelopen 24 uur werd er ITP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01827512 en een hoogtepunt van $ 0.01973454, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ITP hoogste prijs aller tijden is $ 0.02969891, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01241365 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ITP met -0.54% veranderd in het afgelopen uur, -6.40% in de afgelopen 24 uur en -9.70% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Infinite Trading Protocol (ITP) Marktinformatie

$ 87.17K
$ 87.17K

--
--

$ 12.20M
$ 12.20M

4.72M
4.72M

660,146,957.2169611
660,146,957.2169611

De huidige marktkapitalisatie van Infinite Trading Protocol is $ 87.17K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ITP is 4.72M, met een totale voorraad van 660146957.2169611. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 12.20M.

Infinite Trading Protocol (ITP) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Infinite Trading Protocol naar USD $ -0.00126212345549998.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Infinite Trading Protocol naar USD $ -0.0057253194.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Infinite Trading Protocol naar USD $ -0.0051725848.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Infinite Trading Protocol naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00126212345549998-6.40%
30 dagen$ -0.0057253194-31.05%
60 dagen$ -0.0051725848-28.06%
90 dagen$ 0--

Wat is Infinite Trading Protocol (ITP)?

Infinite Trading Protocol (ITP) is a decentralized finance (DeFi) platform designed to help users optimize yields on assets such as USD, ETH, BTC, and MATIC. It features tokenized vaults that execute yield-generating strategies across multiple protocols. These strategies include index-based allocations, delta-neutral positioning, and AI-driven trading. Each vault is represented by an ERC20 token, allowing users to easily track and manage their positions.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Infinite Trading Protocol (ITP) hulpbron

Infinite Trading Protocol Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Infinite Trading Protocol (ITP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Infinite Trading Protocol (ITP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Infinite Trading Protocol te bekijken.

Bekijk nu de Infinite Trading Protocol prijsvoorspelling !

ITP naar lokale valuta's

Infinite Trading Protocol (ITP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Infinite Trading Protocol (ITP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ITP token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Infinite Trading Protocol (ITP)

Hoeveel is Infinite Trading Protocol (ITP) vandaag waard?
De live ITP prijs in USD is 0.01843395 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ITP naar USD prijs?
De huidige prijs van ITP naar USD is $ 0.01843395. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Infinite Trading Protocol?
De marktkapitalisatie van ITP is $ 87.17K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ITP?
De circulerende voorraad van ITP is 4.72M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ITP?
ITP bereikte een ATH-prijs van 0.02969891 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ITP?
ITP zag een ATL-prijs van 0.01241365 USD.
Wat is het handelsvolume van ITP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ITP is -- USD.
Zal ITP dit jaar hoger gaan?
ITP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ITP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:04:41 (UTC+8)

Infinite Trading Protocol (ITP) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$102,876.89

$3,337.68

$158.00

$1.0002

$1.0076

$102,876.89

$3,337.68

$2.2529

$158.00

$0.16538

