Infinite Trading Protocol (ITP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.01827512 24u hoog $ 0.01973454 Hoogste prijs ooit $ 0.02969891 Laagste prijs $ 0.01241365 Prijswijziging (1u) -0.54% Prijswijziging (1D) -6.40% Prijswijziging (7D) -9.70%

Infinite Trading Protocol (ITP) real-time prijs is $0.01843395. De afgelopen 24 uur werd er ITP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01827512 en een hoogtepunt van $ 0.01973454, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ITP hoogste prijs aller tijden is $ 0.02969891, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01241365 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ITP met -0.54% veranderd in het afgelopen uur, -6.40% in de afgelopen 24 uur en -9.70% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Infinite Trading Protocol (ITP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 87.17K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 12.20M Circulerende voorraad 4.72M Totale voorraad 660,146,957.2169611

De huidige marktkapitalisatie van Infinite Trading Protocol is $ 87.17K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ITP is 4.72M, met een totale voorraad van 660146957.2169611. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 12.20M.