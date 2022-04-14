Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Informatie We broke the Matrix anon with this cook. This is Not your average $SOL rewards token. We enhanced and upgraded the typical rewards token dramatically with a focus on building sustainable long term growth first and foremost. We also provide our holders with amazing passive income. Every 5 minutes you earn $SOL rewards paid directly into your wallet just for holding $IPLR token in your wallet no claiming or staking necessary. This coin is jeet proof every sell feeds into the positive Flywheel mechanics and strengthens the token fundamentals as we purchase $IPLR directly from the market and combine it with SOL to Infinitely increase the price and liquidity. Hence we are CODED to Billions. Officiële website: https://www.iplr.site/

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.18K $ 13.18K $ 13.18K Totale voorraad: $ 938.75M $ 938.75M $ 938.75M Circulerende voorraad: $ 938.75M $ 938.75M $ 938.75M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.18K $ 13.18K $ 13.18K Hoogste ooit: $ 0.00214484 $ 0.00214484 $ 0.00214484 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) prijs

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IPLR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IPLR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IPLR begrijpt, kun je de live prijs van IPLR token verkennen!

Prijsvoorspelling van IPLR Wil je weten waar je IPLR naartoe gaat? Onze IPLR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van IPLR token!

